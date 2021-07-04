В Симферополе сделают капремонт 12 дорог в этом году

На некоторых улицах после ремонта осталось установить только дорожные знаки. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Симферополе на 2021 год запланирован капремонт 12 дорог и 55 объектов уличной дорожной сети, сообщили в администрации крымской столицы.

Подрядчиком выбрана компания «ВАД», которая занимается ремонтом на 46 улицах города. На 23 дорогах ремонт уже закончен, осталось только установить дорожные знаки, на остальных 23 работы идут полным ходом.

К концу июня этого года завершен дорожный ремонт на улице Козлова (участок от Севастопольской до Красноармейской), на улице Киевской (участок от ТЦ»Ашан» до площади Куйбышева), а также на улицах Жуковского, Клары Цеткин, Тарвацкого, Широкой, Субхи, Марка Донского, Ушакова, Соколиной, Русской, Черных, Приветной, Чокрак, Станционной, Артезианской, Автомобильной, Блюхера, Ялтинской и Жигалиной, а также на проспекте Вернадского. Кроме того, отремонтированы переулки Киевский, Гавена и Курьерский. По словам местных властей, еще на 13 дорогах до начало следующего года сделают капремонт.

Ранее сообщалось, что в Симферополе благоустроят поселок Грэсовский. В регионе появится новая сеть ливневок.

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