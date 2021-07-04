Где в Симферополе и Севастополе 5 июля отключат электричество

Энергетики приводят в порядок трансформаторы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 1-й Конной Армии, 1-17 б (нечет), 2-46 (чет);

ул. Димитрова, 2-22/49 (чет), 1-19/2 (нечет);

ул. Камышбурунская 3-39 (нечет);

ул. Солдатская 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет);

пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет);

ул. Камчатская 2-12а (чет), 1-9 (нечет);

ул. Кременчугская 19/2;

ул. Осипенко 2а-58 (чет), 1-47 (нечет);

ул. Пригородная 17/19, 19/10, 19/19;

ул. Инкубаторная 50-50а (чет);

Раснецова 12а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Надежды Краевой 1-5,9-13;

пл. Кролевецкого,1;

ул. Челюскинцев,34-А,34-Б,34-В,36-В,32-34,36;

ул. 1 Бастионная,3-7,11-15;

ул. Адмирала Макарова,1,15-29;

ул. Хрулева 2,8,7,11;

ул. Льва Толстого 18-А,4,8-16

с 10.00 до 12.00

пер Узкий 2-8,1-3;

ул. Железнодорожная 2-24,1-7

с 7.30 до 16.30

ул. Буденного 6-А,6-Б,6-24(чет),23,31-59(нечет);

ул. 4 Бастионная (ТРК «Омега-полис»);

ул. Николая Музыки 1-А,1-23(нечет), 19/1;

ул. Степаненко 12;

ул. Чапаева 50-80(чет),21,23,25,29-41(нечет);

пер. Школьный 2-8(чет);

ул. Котовского 48.

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