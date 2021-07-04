Где в Симферополе и Севастополе 5 июля отключат электричество

Энергетики приводят в порядок трансформаторы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. 1-й Конной Армии, 1-17 б (нечет), 2-46 (чет);
ул. Димитрова, 2-22/49 (чет), 1-19/2 (нечет);
ул. Камышбурунская 3-39 (нечет);
ул. Солдатская 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет);
пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет);
ул. Камчатская 2-12а (чет), 1-9 (нечет);
ул. Кременчугская 19/2;
ул. Осипенко 2а-58 (чет), 1-47 (нечет);
ул. Пригородная 17/19, 19/10, 19/19;
ул. Инкубаторная 50-50а (чет);
Раснецова 12а
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Надежды Краевой 1-5,9-13;
пл. Кролевецкого,1;
ул. Челюскинцев,34-А,34-Б,34-В,36-В,32-34,36;
ул. 1 Бастионная,3-7,11-15;
ул. Адмирала Макарова,1,15-29;
ул. Хрулева 2,8,7,11;
ул. Льва Толстого 18-А,4,8-16
с 10.00 до 12.00
пер Узкий 2-8,1-3;
ул. Железнодорожная 2-24,1-7
с 7.30 до 16.30
ул. Буденного 6-А,6-Б,6-24(чет),23,31-59(нечет);
ул. 4 Бастионная (ТРК «Омега-полис»);
ул. Николая Музыки 1-А,1-23(нечет), 19/1;
ул. Степаненко 12;
ул. Чапаева 50-80(чет),21,23,25,29-41(нечет);
пер. Школьный 2-8(чет);
ул. Котовского 48.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50