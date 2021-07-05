На Ай-Петри 5 июля дождь и ветер: Над Ялтой опять собираются зловещие тучи

Смотровая площадка на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK
Непогода куражится на полуострове, видно пришелся ей по душе наш уютный край, вот и задержалась.
Над Ялтой небо затянуто тучами. Фото: Андрей Бачурин/VK
Пришел новый день, а небо над ЮБК снова хмурится, обещая очередной ливень, ну хоть ты тресни!
Вот и плато Ай-Петри не блещет гостеприимством.
- Прохладно, термометр на станции показывает всего +13. ° Пошел мелкий дождик, срывается ветер, - так вкратце обрисовал погоду Андрей Бачурин, автор фото и видео, которые появились в соцсети.
Ненастье мало располагает к отдыху, поэтому из-за соображений безопасности канатная дорога этим летом иногда не работает, вешают «кирпич» и на горный серпантин, который ведет на плато Ай-Петри.
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