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Общество5 июля 2021 7:08

На Ай-Петри 5 июля дождь и ветер: Над Ялтой опять собираются зловещие тучи

Южный берег Крыма во власти непогоды
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Смотровая площадка на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Смотровая площадка на Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Непогода куражится на полуострове, видно пришелся ей по душе наш уютный край, вот и задержалась.

Над Ялтой небо затянуто тучами. Фото: Андрей Бачурин/VK

Над Ялтой небо затянуто тучами. Фото: Андрей Бачурин/VK

Пришел новый день, а небо над ЮБК снова хмурится, обещая очередной ливень, ну хоть ты тресни!

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Мелкий дождик и порывистый ветер: На Ай-Петри пришло хмурое утро 5 июля
Мелкий дождик и порывистый ветер: На Ай-Петри пришло хмурое утро 5 июля
Видео: Андрей Бачурин/VK

Вот и плато Ай-Петри не блещет гостеприимством.

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На Ай-Петри 5 июля туман и ветер
На Ай-Петри 5 июля туман и ветер
Видео: Андрей Бачурин/VK

- Прохладно, термометр на станции показывает всего +13. ° Пошел мелкий дождик, срывается ветер, - так вкратце обрисовал погоду Андрей Бачурин, автор фото и видео, которые появились в соцсети.

Ненастье мало располагает к отдыху, поэтому из-за соображений безопасности канатная дорога этим летом иногда не работает, вешают «кирпич» и на горный серпантин, который ведет на плато Ай-Петри.

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