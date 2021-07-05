В Крыму есть опасность схода селей и подъема уровня воды в реках

На территории Крымского полуострова действует режим ЧС. Фото: пресс-служба МЧС РК.

Спасатели напомнили о возможных в Крыму сильных ливнях, которые могут спровоцировать сход селей и подъем уровня воды в реках. Об этом говорится в штормовом предупреждении ГУ МЧС по Крыму.

Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Уровень рек может подняться на 0,5-1,5 метра. Также возможен сход селевых потоков.

Есть вероятность подтопления некоторых территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Учитывая угрозу жизни и здоровью населения, лучше воздержаться от посещения лесов и прибрежных территорий.

Ранее сообщалось, что найден труп женщины, которую вчера смыло сильным потоком в Крыму. Мощное течение спровоцировали обильные осадки в регионе.

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