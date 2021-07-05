За убийство дочери 24-летний крымчанин может сесть пожизненно в тюрьму

Мужчина регулярно злоупотреблял алкоголем и избивал жену и детей. Фото: Архив "КП"

В Крыму закончили расследование уголовного дела в отношении жителя Бахчисарая, который обвиняется в убийстве своей полуторагодовалой дочери, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

В ходе расследования выяснилось, что 24-летний отец семейства часто выпивал и избивал жену и детей. Январским вечером этого года мужчина решил наказать за что-то свою маленькую дочь, поставил в угол, а в результате – задушил. Когда приехали стражи порядка, злоумышленник не признался в содеянном, предлагал полиции ложные версии произошедшего.

Признаки насильственной смерти обнаружены были не сразу. То, что девочку задушили, подтвердилось после экспертизы. За это время отец семейства мог пересмотреть свое решение и сдаться полиции с повинной, но не стал. Все показания он дал только на допросе.

- По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время, – говорится в сообщении.

Материалы дела отправлены в прокуратуру. Мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет, и даже получить пожизненное заключение.

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