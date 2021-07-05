Жители Керчи получили компенсации на 90 миллионов рублей после потопа

Некоторые жители Крыма полностью лишились своего имущества после сильного потопа. Фото: Михаил ПАТЛИС

Пострадавшие жители Керчи получили в общей сложности 90 миллионов рублей после дождей, которые потрепали город в середине лета, сообщил в понедельник глава администрации города Сергей Бороздин.

Всего из резервного фонда на счет администрации города поступило более 145 миллионов рублей для возмещения ущерба. Выплаты получили около одной тысячи человек.

- На данный момент департаментом труда и социальной защиты населения произведена выплата 963 керчанам, из них помощь в размере 10 тысяч рублей получили 963 жителя, 744 керчанина получили по 100 тысяч рублей и 95 человек – по 50 тысяч рублей. Всего на данную минуту произведено выплат компенсаций на общую сумму 88 миллионов 780 тысяч рублей, – уточнил Бороздин.

Ранее сообщалось, что в Крыму эвакуировали более 160 человек из подтопленных домов.

Для пострадавших подготовили 12 пунктов временного размещения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50