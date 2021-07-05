Где в Симферополе и Севастополе 6 июля отключат свет

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество. Причина перебоев - ремонт трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пр-т Победы, 210, 210а, 210в, 212, 214, 214а, 216, 216а, 216в, 218, 220, 226, 232, 230/9а, 265/9а;

ул. Бела Куна, 9, 9а;

ул. Кечкеметская, 214

пер. Родниковый 24-26(чет); 21-23(нечет)

ул. Родниковая 36/32(чет);

ул. Труда 12-14(чет); 15;19-23/22(нечет)

ул. Щаденко 2а-30(чет); 1;7-17(нечет)

шоссе Ялтинское 33/2(нечет)

ул. Камыш-бурунская 3-39 (нечет)

ул. Солдатская 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет)

пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет)

ул. Камчатская 2-12а (чет), 1-9 (нечет)

ул. Кременчугская 19/2

ул. Осипенко 2а-58 (чет), 1-47 (нечет)

ул. Пригородная 17/19, 19/10, 19/19

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 13.00

ул. Николая Музыки 68;

пр. Генерала Острякова 51,214-216;

ул. Комбрига Потапова, 22;

ул. Молодых Строителей, 2к.2;

ул. Ерошенко, 9;

ул. Истомина, 12

с 8.00 до 17.00

ул. Репина 30-34, 26-28;

туп. Каманина 2-12;

ул. Грибоедова 8,7;

ул. Кудюрова 4-16,1-9;

ул. Седова 22/5,28-40,9-41;

ул. Надежды Краевой 36/9,6-14,18,28-36,7;

ул. Булгакова

с. Широкое 56-А,56-Б,48-52,62-110,77-А,31-А,33-77

с 9.00 и до окончания ремонтных работ

Мекензиевы Горы: ул. Кооперативная 1-а,4,5,9,13-21(нечет); пер. Кривой 1-3,6-9; ул. Родниковая 2,3-9(нечет),10,13-19(нечет); ул. Энергетиков 8-а,11,15,12,12-а,14-а,16,16-а; туп. Северный 1-5; ул. Сенная 6,10,12,20,26;

пер Сенной 1,5,6,11; ул. Облепиховая 1-24, 26-32(чет), 31/2, 35, 36, 40-54(чет), 52, 58-60(чет), 74, 80; пер. Тростниковый 3, 10, 16; пер. Пасечный 1-4, 8-10(чет); ул. Пасечная 1-3, 7, 10-13, 18, 19; проезд Пасечный 3-5(нечет), 9-11(нечет), 15, 19-21(нечет); пер. Нарядный 3-8, 10-16(чет); ул. Приветливая 2-б, 4-12(чет), 7; ул. Ясеневая 10, 18, 20, 49, 50-54(чет), 53, 58, 59, 59, 62, 65-67, 76, 79, 80, 82, 83, 89, 92; ул. Крейсерская 3, 7, 10, 17, 19, 35-43(нечет), 47, 51-53(нечет); пер. Залесный 1-б, 3-13(нечет), 4, 6, к.756; пер.Коробейников 1-17; бул.Гардемаринов 10, 17, 21, 36, 40, 42, 48; пер. Песенный 3, 5, 6, 10, 11, 14, 18; пер. Обрядный 2-8(чет), 3, 9-11(нечет); ул.Тростниковая 1-б; ул. Гуряна 5, 6, 10; пр. Кильватерный 1, 4, 7, 13-16; бул. Томаса Макензи 8-12(чет), 24, 26, ДСК Парус-4; пер. Пихтовый 4, 8; ул. Богданова 155/1; пер. Слободский 1-б/1, 4, 5-13(нечет), 8, 14, 18; проезд Вельботный 5; ул. Приборостроителей 12, 13; ул. Рябиновая 4; пер. Катальповый 22, 24; ул. Грибная 1-14, 31, 32; ул. Морских пехотинцев 1-4,1-А,3-А,4-А,5-11(нечет),9-А,6,8,12-24(чет),15,17,17-а,20-А,22-А,28,28-А; ул. Авангардное шоссе 15-31(нечет); ул. Дорожная 2-30(чет), 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27-31(нечет); ул. Лесная 1, 2-6(чет); ул. Миндальная 4, 7, 9, 10, 17-23(нечет), 18, 20, 24, 32-44(чет); ул. Мищенко 1-5 (нечет), 4-16(чет), 17, 21-а, 23-27(нечет), 39, 51, 55; ул. Путейская 5, 2-48(чет) ; ул. Центральная 1, 6, 20, 26, 29, 30, 34, 40-42 (чет), 53

с 7.30 до 16.30

пос. Любимовка: ул. Батарейная 12,14,7/34,7/28,7/29,7/31,7/45,7/46,7/13,7/17,7/12,7/25,7/25-а,7/1;ул. Батарейная 24/1,24/5,24,68-Б,8-Б,140-А,44-А,50-А,64-А; ул. Софьи Перовской 136-А,144-А,132-А,146-А,138-А,125,127,133,139; ул. Речная.

ЗАО С. Перовской: пай.168, кад.1824,кад.1952,кад.2095,кад.1988,кад.1949; к.1914,к.1912,1922,к.1913,к.1911,1923,191,724/14,724/16,724/2,724; СТ «Алькадар» Любимовка:

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