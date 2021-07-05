Академия крымского футбола выпустила первых воспитанников

Главная задача для тренеров – придумать, как дальше способствовать развитию юных футболистов. Фото: Крымская газета.

В прошлом году в Крыму появилась возможности растить в регионе профессиональных футболистов, которые могут либо пополнять составы крымских команд, либо отправляться на просмотры в материковые клубы, пишет Крымская газета.

Команды воспитывает Академия футбола Крыма. Первых учеников набрали прошлым летом путем просмотра и прямой конкуренции. Футболистам предоставили жилье, питание, экипировку, возможность учиться, тренироваться и выезжать на соревнования.

Аналогов такому проекту в Крыму нет. Первый год был сложным, тогда налаживались первые контакты тренеров и сотрудников. Отбирать старались наиболее талантливых ребят, которые по-настоящему любят играть в футбол. За то время, которое их обучали в Академии, они успели достичь больших успехов.

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