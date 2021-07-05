В Крыму частично восстановили сбор урожая зерна

Поля с погибшими посевами признают зоной ЧС. Фото: Архив "КП"

На некоторых территория Крымского полуострова восстановили работу уборочной кампании зерновых культур, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Ранее ее приостанавливали из-за затопления территорий.

- Уже все работает в ряде районов Крыма. Остановили работу вчера, сейчас есть такие районы, где мало выпало осадки. Если сегодня дождя не будет, то завтра-послезавтра все запустят, – сообщил Рюмшин.

Ранее сообщалось, что после потопа в Крыму приостановлен сбор урожая зерна. Поля с погибшими посевами признают зоной ЧС.

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