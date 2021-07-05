Из-за сильных ливней в Крыму под воду ушло 40 гектаров полей

Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево
Фото: Александра Тимощенко
По всему Крыму из-за недавних ливней и наводнений пришлось приостановить уборочную кампанию зерновых культур, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
По его словам, со вчерашнего дня в результате ливней под воду ушло больше 40 гектаров сельхозугодий.
- Осадки в наиболее пострадавшем от ливней регионе составили от 50 до 70 мм. Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла, - добавил министр.
Заметим, после сильных дождей и ливней уровень воды в крымских реках Бельбек и Коккозка превысил показатели исторического максимума
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