Жителям Бахчисарайского района выплатят компенсацию за потоп

Фото: Бельбекская долина. Крым/vk.com

Жителям сел Бахчисарайского района, пострадавшим в результате выхода из русел рек, выплатят компенсацию за утраченное имущество. На каждого члена семьи выплаты составят 10 тысяч подъемных, 50 тысяч за частичную утрату и 100 тысяч при полной утрате.

- В указ главы республики будут внесены изменения, которыми Бахчисарайский район войдет в зону ЧС регионального уровня, - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

От выхода рек Бельбек и Коккозка в зону подтопления попали 120 зданий, в том числе 104 жилых дома. Из них 5 полностью утрачены.

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