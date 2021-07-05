На противопаводковый проект в Керчи нужно 500 миллионов рублей

Во время стихии река Мелек-Чесме в Керчи приняла на себя 6,2 млн.куб.м. воды Фото: Юлия МАРКИНА

Чтобы начать работы по проектированию противопаводковых мероприятий в Керчи необходимо финансирование в размере 500 млн. рублей. Об этом на заседании комиссии по ликвидации ЧС сообщил глава госкомитета по мелиорации и водному хозяйству республики Игорь Вайль.

- Разработаны полностью все мероприятия и предпроектные решения по предотвращению подтоплений Керчи. Это профилирование четырех русел рек и строительство гидротехнических сооружений выше Войкова на площади водосбора, там, где у нас произошел большой спад воды и привел к таким последствиям. Все наши предложения, описания, и расчеты переданы в Федеральное агентство водных ресурсов. Будем общаться, может быть, они выделят в полном объеме хотя бы на проектирование 500 миллионов рублей, для того чтобы мы начали проектировать мероприятия по предотвращению подтоплений муниципального образования,- сказал Вайль.

Ранее сообщалось, что в Керчи в рамках противопаводковых мероприятий укрепят берега рек и построят пруды-накопители, которые смогут сдержать большой объем воды в случае сильнейших осадков. Также предполагается расширить русла рек и пересчитать мостовые переходы.

По подсчетам специалистов, когда на Керчь 17 июня обрушилась стихия и стало затапливать жилые дома, три реки приняли на себя в общей сложности 18,4 млн.куб. воды.

Работы по строительству гидротехнических сооружений планируют внести в федеральную целевую программу.

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