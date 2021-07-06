В Симферополе завершен ремонт в сквере Казанский

Территория сквера теперь выглядит более ухоженной. Фото: пресс-служба правительства РК.

В Симферополе завершены ремонтные работы в сквере Казанский, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Благоустройство проводилось в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Финансировали работы в соответствии с соглашением между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. Потрачено на ремонт 10 миллионов рублей. Рабочими уложена новая тротуарная плитка, облицованы опорные стены и клумбы с керамогранитной плиткой, установлены малые архитектурные формы, обновлено уличное освещение. Также территорию озеленили и поставили камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Симферополе сделают капремонт 12 дорог в этом году. Подрядчиком выбрана компания «ВАД».

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