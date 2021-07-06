Мощные дожди будут идти над Крымом следующие два дня

Туристы продолжают приезжать в Крым, несмотря на неблагоприятные прогнозы. Фото: Архив "КП"

Ливни, грозы, крупный град и сильный ветер ожидаются в Крыму следующие двое суток. Об этом говорится в штормовом предупреждении ГУ МЧС по Республике Крым.

Согласно информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 6 июля, а также в течение суток 7 июля в Крыму будут идти сильные дожди, ожидаются грозы, местами крупный град, шквал до 20-25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС предупреждают, что из-за непогоды могут возникнуть аварии на дорогах, объектах энергетики, также есть риск подтопления некоторых территорий. Лучше временно воздержаться от посещения моря и гор. Стараться избегать линий электропередач, ненадежно закрепленных рекламных конструкций.

Ранее сообщалось, что в Крыму 6 июля ожидаются осадки и тепло до +28. На полуострове переменная облачность.

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