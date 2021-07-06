В Симферополе с ножом напали на пенсионера в баре

Агрессора могут изолировать от общества на два года. Фото: Архив "КП"

В полицию Симферополя поступило сообщение от охранника местного бара, он сообщил о поножовщине.

Как пишет КИА, рано утром в заведении разгорелся конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры один схватил нож и ударил 60-летнего пенсионера. Пострадавший сейчас находится в больнице. Злоумышленник признал свою вину.

- Подозреваемый чистосердечно признался в содеянном. С его слов, во время словесной перепалки на почве личной неприязни он достал нож и на отмах нанес удар, – цитирует СМИ пресс-службу МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело, нарушитель может сесть в тюрьму на два года.

Ранее сообщалось, что за убийство дочери 24-летний крымчанин может сесть пожизненно в тюрьму. Он задушил девочку, наказывая за провинность.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50