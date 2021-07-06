Крым получит еще 27 тысяч доз вакцины «Спутник V» в течение дня

Вакцинация от коронавируса в Крыму продолжается Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крым сегодня, 6 июля, поступит 27 300 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения РК Александр Остапенко, комментируя нехватку первого компонента «Спутника V» в некоторых пунктах вакцинации.

- На сегодняшний день у нас остаток вакцины в республике порядка 16 тысяч доз. Есть определенные вопросы по остаткам компонентов вакцины в некоторых медицинских организациях Крыма, но они единичны. Буквально к 11-ти часам у нас будет первая поставка, прилетает самолет с 9900 дозами. После обеда ждем еще 17 400 доз. Это «Спутник V» и 1560 доз «КовиВак», - уточнил Александр Остапенко.

По его словам, большие объемы вакцины не поступают, это касается всех регионов РФ.

- Я ежедневно на связи с руководством Министерства здравоохранения РФ, и мы с учетом потребности региона увеличиваем количество вакцин. Мы все делаем для того, чтобы в рамках остатков перераспределить вакцину внутри наших медицинских организаций. С учетом сегодняшних поступлений, я думаю, в этих пунктах, где закончилась вакцина, ситуация нормализуется, - заключил Остапенко.

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