В Симферополе пропала вода на нескольких улицах

Водоснабжение временно ограничено из-за аварии на водоводе. Фото: Архив "КП"

Сегодня в Симферополе на нескольких улицах города отключили воду.

Как сообщает «Крым 24», водоснабжение ограничено из-за аварии на водопроводе. Краны будут оставаться сухими до 17.00 по адресам: улица Титова, улица Куйбышева, улица Пушкина, 6.

Ранее сообщалось, что в Крыму 6 июля ожидаются осадки и тепло до +28. На полуострове переменная облачность.

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