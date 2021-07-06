Жителей пострадавших от потопа районов Крыма хотят освободить от платы за воду и электричество

Воды и электричества на уборку после потопа уходит много Фото: Михаил ПАТЛИС

Жителей пострадавших от затопления районов Крыма хотят освободить от платы за воду и электроэнергию. Такое предложение озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Как одна из мер поддержки: просчитать по пострадавшим домовладениям и бизнесу на определенный период льготу или освободить от оплаты за электроэнергию и воду, -пояснил он. - Пока идут восстановительные процессы все чистят, моют, тепловые пушки стоят. Объем средств для республики не большой, а для домовладения по 10-15 тысяч расходов.

Напомним, в зону регионального ЧС природного характера попали больше 700 домовладений в Керчи, Ялте, Ленинском, Кировском, Белогорском и Бахчсарайском районах. Подтоплено 125 подвальных помещений многоквартирных жилых домов.

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