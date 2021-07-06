Спасатели 5 часов доставали из реки машину белорусских туристов

Спасатели вытащили покореженную машину из реки. Фото: ГУ МЧС по РК.

Спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» достали из реки Коккозка машину белорусских туристов, сообщили в ГУ МЧС по РК.

Автомобиль отдыхающих снесло бурлящим потоком прямо в русло водной артерии. Он немного проплыл, застряв на небольшом «островке» в районе села Соколиное. Машину «замаскировали» бревна, камни и мусор, которые намыло течением. Обнаружили авто совершенно случайно.

У спасателей ушло 5 часов на то, чтобы вытащить автомобиль из воды. Фото: ГУ МЧС по РК.

Спасатели выпилили деревья, затем расчистили от бревен и мусора трассу для эвакуации авто. Для этого использовали 5 единиц техники, способной передвигаться по затопленным участкам. Всего было задействовано 12 человек личного состава ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и 5 спасателей КРО ООО «РОССОЮЗСПАС». На операцию потребовалось 5 часов.

Ранее сообщалось, что спасатели 4 часа эвакуировали застрявших в горном Крыму туристов. В плену у стихии оказались 18 отдыхающих, среди них были дети.

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