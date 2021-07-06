Благоустройство дворов Симферополя задерживается

Работы, согласно первоначальным срокам, должны были завершиться 1 июля. Фото: пресс-служба местной администрации.

Сроки благоустройства дворовых территорий в Симферополе были продлены, сообщил заместитель главы администрации города Сергей Черных.

По его словам, есть ряд причин, по которым работы на объектах пока не закончили. Кое-где процесс уже завершают. Сейчас там устанавливают опоры для освещения и небольшие архитектурные элементы.

- Однако есть несколько самых сложных объектов, сроки по которым сдвигаются на более позднее время, – сказал Черных.

Среди ряда причин власти отметили то, что в Симферополе благоустройство началось на месяц позже из-за пересмотра лимита финансов. На начальной стадии проектирования внесли некоторые изменения, потребовались дополнительные деньги (около 180 миллионов рублей). Непогода тоже внесла свои коррективы. Во время дождей, которые обрушились на Крым, работы временно приостановили.

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