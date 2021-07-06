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Общество6 июля 2021 16:09

Начался рейд ГИБДД по дорогам Симферополя

Он продлится 10 дней
Елизавета КВАЧКОВА
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Десять дней сотрудники ГИБДД будут инспектировать по улицам Симферополя.

Десять дней сотрудники ГИБДД будут инспектировать по улицам Симферополя.

Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 6 по 16 июля пройдет профилактическое мероприятие Государственной инспекции безопасности дорожного движения «Мотоциклист», сообщили в пресс-службе администрации города.

Главные задачи рейда – предупреждение ДТП с участием мототранспорта, а также профилактика нарушений ПДД. Особое внимание уделят водителям, садящимся за руль в нетрезвом виде, забывающих брать с собой права и регистрационные документы. У мотоциклистов также будут смотреть наличие шлема. Кроме того, транспорт проверят на технические неисправности.

Ранее сообщалось, что в Симферополе завершен ремонт в сквере Казанский. Территорию озеленили и установили камеры видеонаблюдения.

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