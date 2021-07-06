В смерти 11-летнего ребенка в Джанкое обвиняют местного инженера

ЧП произошло на улице Нестерова. 11-летний мальчик получил черепно-мозговую травму. Фото: Елена ЛЕЛЮК

Возбуждено уголовное дело против инженера по строительному контролю казенного учреждения «Учетный центр и централизованное обслуживание учреждений Джанкой». Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Он обвиняется в халатности, в результате которой погиб ребенок.

- Инженером, ответственным за контроль данного объекта, осуществлена приемка выполненных работ, – сообщила Постнова.

По ее словам, обвиняемый знал, что ворота плохо зафиксированы, на них нет документов, которые бы подтверждали безопасность здоровья детей. Не было также и добровольной сертификации для использования в качестве спортивного инвентаря. При этом он допустил их принятие в эксплуатацию. В результате этого 18 июля на 11-летнего мальчика упали металлические ворота. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Джанкое на ребенка упали футбольные ворота: мальчик умер на месте. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку.

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