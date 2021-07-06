Глава поселения в Сакском районе отстранен от должности

Мужчину задержали 2 июня Фото: Архив "КП"

От должности отстранен глава Молочненского сельского поселения, его подозревают в халатности, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, что в декабре прошлого года чиновник от имени администрации поселения заключил с предпринимателем договор о благоустройстве муниципального пляжа. Он знал, что в ходе работ будет нанесен ущерб почвенному покрову общей площадью 9 690 квадратных метров.

- В открытом судебном заседании рассмотрено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о временном отстранении от должности действующего главы сельского поселения Сакского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 293 УК РФ – халатность, – говорится в сообщении.

Чиновник находился на пляже во время выполнения работ, никак не мешая ходу процесса. В результате почвенному покрову был причинен ущерб в размере более 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что задержан глава Молочненского сельского поселения Сакского района Крыма. Денису Плохих предъявлено обвинение в халатности.

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