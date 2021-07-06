Синоптики обещают улучшение погоды в Крыму

Возможно, этим летом крымчане дождутся настоящего продолжительного тепла. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму скоро ожидается жара, сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Сильные ливни в скором времени перестанут заливать полуостров, непогода отступит.

- Все мощные процессы прошли, фронтальный раздел, приведший к большому количеству осадков в Крыму, ослабел, он не такой мощный. Вероятность, что где-то что-то будет серьезное, очень небольшая. Скоро будет жара, – сказала Любецкая.

Она добавила, что, несмотря на благоприятный прогноз, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Крым два раза пострадал от мощных ливней с начала лета, а 4 июля вышли из берегов 3 реки в Бахчисарайском районе. В зоне подтопления оказались 100 строений в 10 населенных пунктах. Также есть жертвы – один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в Ялте после наводнения для туристов открыли десять пляжей. Специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды.

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