«Крымской газете» исполнилось 87 лет в этом году

Родилась газета 6 июля 1934 года. Фото: Крымская газета

«Крымской газете» 6 июля исполняется 87 лет.

По словам издания, к поздравлению главы Крыма Сергея Аксенова присоединились и крымские руководители. Под хештегами #главныечитаютглавную и #крымскаягазета87 они публикуют посты с поздравлениями и теплыми словами в адрес коллектива в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что синоптики обещают улучшение погоды в Крыму. На полуострове, возможно, установится летняя погода.

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