Сержант с редкой группой крови не дал умереть роженице в Крыму

Сержант успел вовремя добраться до перинатального центра и, возможно, спасти не одну, а две жизни. Фото: Елена ЛЕЛЮК

Ночью в дежурную часть МВД позвонил врач Крымского перинатального центра. Он сообщил, что в местном роддоме срочно требуется кровь редкой группы с отрицательным резус-фактором, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Один из сотрудников отдельной роты ППСП сержант полиции Сергей Абдуллаев незамедлительно отреагировал, сообщив, что у него именно та группа крови которая требуется пациентке.

- Руководством городского управления внутренних дел было принято решение заменить его на маршруте патрулирования другим сотрудником и срочно отправить на помощь к врачам перинатального центра, – говорится в сообщении.

Прибыв на место, парень сдал кровь. Позже выяснилось, что благодаря его участию, операция прошла успешно, состояние роженицы стабильно. Обратиться за помощью в полицию – первое, что пришло в голову врачам, когда возникла проблема. И это решение было верным.

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