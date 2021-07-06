В Симферополе и Севастополе 7 июля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. Причина перебоев - ремонт трансформаторов и прочего оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
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ул. Марка Донского, 12, 12а, 14;
ул. Крымская, 5;
ул. Малофонтанная, 12-24(чет), 11-17(нечет);
ул. Нижнегоспитальная, 2-26(чет), 3-19(нечет)
ул. Чехова, 51-55(нечет);
ул. Сергеева-Ценского, 46-70(чет)41-63(нечет);
ул. Дыбенко, 24-42(чет);
ул. Вишневая, 90-104(чет), 65-103(нечет);
пер. Вишневый, 1-24;
ул. Куйбышева, 161-179(нечет);
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СЕВАСТОПОЛЬ
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ул. Ревякина 1,5-15(нечет),5-А,9,20,22-А,24,30-а,26,17-А;
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ул. 1 линия Бомбор 1,3,5,2-34(чет);
ул. 9 Января 10-46(чет);17-31(нечет);
ул. Пластунская 1-11(нечет),2-28(чет),32-46(чет),19-33(нечет);
ул. Хрущева 2-14(чет), 9-15(нечет),21;
ул. Лазаревская 34-А,34;
ул. Якутская 1,3,2-10(чет).
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