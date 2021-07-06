В Симферополе и Севастополе 7 июля частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. Причина перебоев - ремонт трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда, 13-21 (нечет), 14;

ул. Марка Донского, 12, 12а, 14;

ул. Крымская, 5;

ул. Малофонтанная, 12-24(чет), 11-17(нечет);

ул. Нижнегоспитальная, 2-26(чет), 3-19(нечет)

ул. Чехова, 51-55(нечет);

ул. Сергеева-Ценского, 46-70(чет)41-63(нечет);

ул. Дыбенко, 24-42(чет);

ул. Вишневая, 90-104(чет), 65-103(нечет);

пер. Вишневый, 1-24;

ул. Куйбышева, 161-179(нечет);

ул. Радио, 12-18(чет), 11-13(нечет);

ул. Шалфейная, 90-118(чет), 93-119(нечет);

ул. Кечкеметская, 80/1

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Волжская 2,6;

ул Драчука 2-18,1-13;

ул. Оранжерейная 2-14,1-21;

ул. Цветочная 2-10,1-11;

ул. Цыганкова 2-20,1-21;

ул. Южная 1-25

ул. Карьерная п. Инкерман 38-48,11-15 ул. Мачтовая, 11

ул. Булгакова с. Широкое 56-А,56-Б,48-52,62-110,77-А,31-А,33-77

с 7.30 до 16.30

ул. Кондукторская 1;

ул. 2 линия Бомбор 1-49(нечет);

ул. Героев Севастополя 2,4,6,18-36(чет);

ул. Курортная 2,4,8-14(чет),1-9(нечет);

пер. Перекомский 2,4,5/1,1-23(нечет);

спуск Петровский 1-7(нечет),11-35(чет),12-22(чет);

ул. Подольцева 2,4,1,3,5,7,21-109(нечет);

ул. Ревякина 1,5-15(нечет),5-А,9,20,22-А,24,30-а,26,17-А;

пер. Углицкий 1-5(нечет),48,50;

пер. Галицкий 1,3-11(нечет);

ул. 1 линия Бомбор 1,3,5,2-34(чет);

ул. 9 Января 10-46(чет);17-31(нечет);

ул. Пластунская 1-11(нечет),2-28(чет),32-46(чет),19-33(нечет);

ул. Хрущева 2-14(чет), 9-15(нечет),21;

ул. Лазаревская 34-А,34;

ул. Якутская 1,3,2-10(чет).

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