Стоимость машин, пострадавших во время потопа в Крыму, оценили в 400 миллионов рублей

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Общая стоимость автомобилей, которые пострадали во время потопа в Крыму, оценивается в 400 миллионов рублей, сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

По его словам, владельцы авто оставили 833 заявки. В Керчи – 724 машины, в Ялте – 159. Эксперты обследуют затопленные автомобили и составляют акты.

Министр отметил, что из всего транспорта, пострадавшего во время ливней, только несколько машин были застрахованы, так что их владельцам возместят ущерб по полису КАСКО.

- Выявлены случаи, когда у автолюбителей есть КАСКО, они уже получают выплаты в страховых компаниях - тут дублирования выплат не будет, они не получат средства из благотворительного фонда, - уточнил Шеряко.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов исключил возможность выделения компенсаций за пострадавшие во время потопа автомобили. Он отметил, что возможны частные возмещения из благотворительного фонда, но не из государственного бюджета. В первую очередь, на компенсации могут претендовать те, у кого стоимость машин не превышала 300 тысяч рублей.

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