Полторы тысячи оползней сошло в Крыму из-за сильных ливней

Фото: Сергей Аксенов /"Вконтакте"

В Крыму из-за ливней сошло около 1,5 тысячи оползней, почти половина из них – на Южном берегу полуострова, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- В настоящий момент всего зарегистрировано на территории Крыма 1,5 тысячи оползней. Из них 600 оползней зарегистрировано на территории Большой Ялты, – заявила градоначальник.

Ранее власти Ялты сообщили, что строительство берегоукрепительных сооружений обойдется в 3,3 миллиарда рублей.

Напомним, в Ялте 18 июня выпало три месячных нормы осадков. Из-за этого в городе был введен режим ЧС, десятки домов оказались подтопленными.

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