Власти Крыма могут ослабить антиковидные ограничения

Заведения смогут работать после 23.00 Фото: Архив "КП"

Власти Крыма готовы рассмотреть ослабление «антиковидных» мер, но только при соблюдении ряда условий, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, если представители бизнеса обеспечат безусловное исполнение всех требований Роспотребнадзора, то тогда ограничения можно будет ослабить.

- Если масочный режим не хотим соблюдать. Что мы хотим? Вновь закончить работу нашей медицины? Что тогда будет..., - пожаловался Аксенов.

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