После наводнения в Ялте улучшилось качество воды

В конце текущей недели воду в кранах жителей Большой Ялты могут признать пригодной для употребления в пищу Фото: Александра Тимощенко

Спустя две недели после потопа в Ялте показатели качества воды почти пришли в норму и приблизились к «питьевым», сообщила на заседании штаба по противодействию ЧС глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, контроль качества водоснабжения в курортном городе проводился в усиленном режиме. С 18 июня было сделано около 2,5 тысяч проб. В обычный же месяц достаточно 30.

Пеньковская добавила, что уже в конце текущей недели воду в кранах жителей Большой Ялты могут признать пригодной для употребления в пищу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50