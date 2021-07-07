Погода в Крыму на 7 июля: дождь и тепло до +28

Температура морской воды в Севастополе +24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 июля в Крыму действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, местами крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Норд-ост разгонится до 10 м/с. Днем столбик термометра покажет + 26…28°.

Ялта, если верить goodmeteo.ru, во власти, юго-восточного ветра, который разгуливает по ЮБК со скоростью 3…5м/с. Актуален легкий дождь и небо, затянутое облаками.

В Керчи северо-восточный ветер играет с флагами и пытается сдуть шляпки со скоростью 4,0 м/с. Пасмурно и дождливо.

В Евпатории, по данным gismeteo.ru, тепло до + 26°, докучливый дождь и оглушающая гроза.

Вода в Черном море +21°… +24°

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