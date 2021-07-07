В Крыму стали пропадать худощавые парни

Даниил Новиков. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры отряд «ЛизаАлерт» Крым просят помощи в розыске пропавших, которые живут в разных регионах полуострова, но есть у них и общее - это молодые худощавые парни, которым нет еще и 25 лет от роду.

- Новиков Даниил Александрович, 22 года (1998 года рождения), город Алушта, с 1 июля 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении, - сообщают поисковики.

Приметы Даниила Новикова: 196 сантиметров рост, худощавый, зеленые глаза, черные волосы.

Осман Аджиосманов. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

- Пропал Аджиосманов Осман Ленурович 19 лет (2002 года рождения), поселок городского типа Зуя, Белогорский район, - гласит еще один пост.

Приметы пропавшего, от которого нет вестей со 2 июля этого года: 173 сантиметра рост, xудощавый, карие глаза и черные волосы. Осман Аджиосманов был одет в коричневую футболку и черные шорты.

Всех, кто видел пропавших, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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