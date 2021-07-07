Ялта выпала из перечня популярных курортов в конце июня

м Фото: Анна КИРИЕНКО

Ялта выпала из приоритетных туристических направлений в конце июня, после открытия авиасообщения между Россией и Турцией. Туристы выбирают Феодосию, Алушту и Евпаторию.

По данным сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, после открытия турецких курортов российские отпускники разделили свой выбор между Крымом, Краснодарским краем и Абхазией практически равноценно.

- Чаще всего на российские черноморские курорты приезжают отдыхать семьи с детьми: в Крым – 35%, в Краснодарский края – 39%, - отметили в сервисе. - В Абхазии же предпочитают проводить летние отпуска пары без детей – 33% (31% семей).

Самое бюджетное направление – Абхазия, где сутки размещения обходятся в среднем в 2,1 тысячи рублей. На втором месте – курорты Краснодарского края со средней стоимостью ночи в 2,6 тысячи рублей. Дороже всего отдохнуть в Крыму – 3,4 тысячи рублей в сутки.

По популярности отдыха на первом месте Феодосия, на втором – Евпатория, на третьем — Алушта. Севастополь занимает четвертую позицию. Далее следуют Сочи, Анапа, Геленджик. Замыкают десятку топовых направлений Гагра, Пицунда, Алахадзы.

Напомним, с 18 июня в Большой Ялте проводятся восстановительные работы после потопа и схда селевых потоков. Купание на пляжах от Гурзуфа до Приморского запрещено.

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