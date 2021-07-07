В Крыму 335 новых больных коронавирусом

За сутки 335 положительных проб на COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки подтверждено 335 новых случая коронавируса. В том числе 259 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Госпитализированы 196 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 167 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 181 пациент. Умерли 7.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 5423 проб на COVID-19.

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