В Крыму приезжих с коронавирусом стало в три раза больше

Коронавирус среди туристов стали выявлять намного чаще Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму коронавирусную инфекцию среди приезжих стали выявлять гораздо чаще. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- В три раза в сравнении с прошлой неделей выросло количество приезжих, инфицированных коронавирусом, - отметила она. - Это не только граждане Украины, а лица, прибывшие из других субъектов РФ в Крым на отдых. Наверное, то самый высокий показатель заболеваемости с мая 2021 года. За неделю зарегистрировано порядка 50 человек.

Напомним, за сутки в Крыму зарегистрировано 335 новых больных коронавирусом.

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