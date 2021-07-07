Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2021 11:21

Управляющая компания в Симферополе брала плату за неоказанные услуги

Гражданам вернули 107 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По итогам внеплановой проверки деятельности организации выяснилось, что некоторым гражданам нужно вернуть деньги.

По итогам внеплановой проверки деятельности организации выяснилось, что некоторым гражданам нужно вернуть деньги.

Фото: Архив "КП"

В Симферополе Инспекция по жилищному надзору РК провела внезапную проверку ООО «Алуштинское жилищно-эксплуатационное управление», сообщили в ведомстве.

Инициаторами мероприятия выступили жители дома № 65 на улице Балаклавской. В ходе проверки выявили нарушения, в частности, начисление платы за услуги, которые так и не были оказаны.

Инспекция потребовала обязать управляющую компанию провести перерасчет платы за содержание общего имущества МКД собственникам. Процедура будет учитываться за период с с 14 января 2019 года по 1 февраля 2021 года. Общая сумма, которую вернут гражданам, составляет 107 тысяч 775 рублей.

Ранее сообщалось, что сержант с редкой группой крови не дал умереть роженице в Крыму. Парень вовремя отреагировал, когда требовалась срочная помощь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50