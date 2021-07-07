Управляющая компания в Симферополе брала плату за неоказанные услуги

По итогам внеплановой проверки деятельности организации выяснилось, что некоторым гражданам нужно вернуть деньги. Фото: Архив "КП"

В Симферополе Инспекция по жилищному надзору РК провела внезапную проверку ООО «Алуштинское жилищно-эксплуатационное управление», сообщили в ведомстве.

Инициаторами мероприятия выступили жители дома № 65 на улице Балаклавской. В ходе проверки выявили нарушения, в частности, начисление платы за услуги, которые так и не были оказаны.

Инспекция потребовала обязать управляющую компанию провести перерасчет платы за содержание общего имущества МКД собственникам. Процедура будет учитываться за период с с 14 января 2019 года по 1 февраля 2021 года. Общая сумма, которую вернут гражданам, составляет 107 тысяч 775 рублей.

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