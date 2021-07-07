В Симферополе отремонтировали педиатрическое отделение поликлиники №3

Несколько помещений в поликлинике обновлены. Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе закончили капитальный ремонт детского лечебно-профилактического отделения №1 поликлиники №3, которое находится на улице Чехова, 23. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Внутри привели в порядок помещения и офисы, улучшили логистику работы администрации, регистратуры и колл-центра, обновили прилегающие помещения.

Работы проходили в рамках программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения для приведения их в соответствие с государственными стандартами и нормативами». Всего на ремонт ушло 37 миллионов рублей, еще 1,6 миллиона рублей потратили на новую мебель.

Благоустройство дворов Симферополя задерживается. Процесс затормозили корректировки проектов и сильные дожди.

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