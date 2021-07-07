Пострадавших от наводнения крымчан освободят от оплаты коммунальных услуг до конца месяца

От оплаты за электроэнергию и воду на месяц освободят и физические лица, и предпринимателей. Фото: Александра Тимощенко

Пострадавших после наводнения крымчан освободят от оплаты коммунальный услуг до 31 июля, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

От оплаты за электроэнергию и воду на месяц освободят и физические лица, и предпринимателей. Для этого главы администрации должны предоставить списки граждан, которых признали пострадавшими от стихийных бедствий для «Крымэнерго», «Вода Крыма» и «Водоканал Южного берега Крыма». Заявки будут приниматься еще два дня.

Напомним, после наводнения в некоторых районах полуострова выпало три месячные нормы осадков. Из-за этого в Ялте и еще в пяти регионах Крыма был объявлен режим ЧС, сотни домов оказались под водой.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50