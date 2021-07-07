Назначен временный глава администрации Сакского района Крыма

Чиновник плохо справлялся со своими обязанностями. Фото: Михаил Слободяник / Вконтакте

Исполнение полномочий главы администрации Сакского района Крыма временно будет замглавы администрации Владимир Сабивчак, сообщил глава райсовета Владислав Хаджиев. Депутаты районного совета досрочно прекратили полномочия главы местной администрации Михаила Слободяника.

Напомним, что 1 июля глава администрации Сакского района написал заявление об увольнении по собственному желанию. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, причиной отставки стало слабое административное воздействие и невыполнение ряда поставленных задач.

Есть некоторые проблемы с генеральными планами прибрежных территорий населенных пунктов, также возникли вопросы к хаотичной продаже прибрежных зон, против которой не выступил ни один сотрудник администрации.

Конкурс на замещение вакантной должности пройдет 4 августа.

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