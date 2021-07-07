Семья погибшей при затоплении в Крыму может получить 1 миллион рублей

В результате наводнения пострадала еще одна женщина. Ей удалось выжить, сейчас она в больнице. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Семья женщины, которая погибла при подтоплении в Крыму 4 июля, может получить компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Для этого нужно предоставить региональным властям необходимый пакет документов, сообщает вице-премьер региона Елена Романовская.

Проводится специальная экспертиза и выносится решение, подтверждающее, что человек погиб в результате чрезвычайной ситуации.

- Понятно, что должны быть приняты меры, чтобы было такое решение, – сообщила Романовская.

По ее словам, если семья погибшей подаст заявление с рядом необходимых документов, то его одобрят.

Напомним, недавно в администрации Симферополя сообщили о погибшей женщине, которая работала учителем математики в школе. Женщина всю жизнь прожила рядом с рекой, которая унесла ее жизнь. Водная артерия вышла из берегов в результате обильных осадков 4 июля. Мощные потоки смыли женщину, ее тело нашли на следующий день.

По словам, главы Куйбышевского сельского поселения Ларисы Щодрак, местные власти помогли организовать похороны, которые пройдут в эту среду.

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