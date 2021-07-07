В Крыму недельный антирекорд по смертности от коронавируса

В реанимации количество ковидных коек увеличили втрое Фото: Архив "КП"

В Крыму зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за неделю — 54 случая. Растет количество тяжелых пациентов.

- На этой неделе антирекорд по летальным случаям, - сообщила на штабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Значительно вырос показатель летальности - за три недели на 62%.

В среднем темп прироста в Крыму заболеваемости такой же, как в январе, когда регион находился на пике волны эпидемического подъема. Доминирующим штаммом на территории Крыма является «индийский», отличающийся высокой контагиозностью и тяжелым течением болезни. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 349 пациентов, что в три раза больше показателей на начало июня.

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