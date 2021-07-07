Вакцинацию от ковида прошли уже 65% работников крымских санаториев

Случаи заболеваемости ковидом увеличились в Крыму с началом потепления. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сотрудников туристической сферы продолжают вакцинировать. В некоторых санаториях прививку сделали около 65% сотрудников.

Например, в пансионатах и санаториях курортного объединения ГУП «Солнечная Таврика» централизованным способом вакцинировано 65% сотрудников. В состав предприятия включено шесть организаций санаторно-курортного оздоровления, среди них три детских оздоровительных лагеря в Евпатории, Феодосии и Бахчисарайском районе.

По словам директора ГУП «Солнечная Таврика» Людмилы Ермаковой, гости, которые заселяются в отели и гостиницы, тоже подают на вакцинацию. Она уточнила, что туристы, чаще получают первый компонент вакцины. Также продолжают прививать работников Сакского военного клинического санатория имени Н.И. Пирогова. По планам, должны вакцинировать около 800 человек – более 90% всего персонала.

- Темпы вакцинации санаторно-курортных предприятий, оказывающих лечение значительно усилены, ровно, как и другие объекты размещения. Мы получаем ежедневно до 5 заявок на централизованную вакцинацию, и организовываем ее совместно с Минздравом РК, – сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Министерство курортов и туризма Республики Крым продолжает проведение централизованной вакцинации работников санаторно-курортной отрасли республики. По состоянию на 2 июля, более 11 тысяч работников отелей и санаториев по всему Крыму получили прививку централизованным способом. Также сотрудники санаторно-курортной сферы проходят вакцинацию самостоятельно, в поликлиниках по месту жительства.

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