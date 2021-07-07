В Крыму будут публиковать перечень заведений, не соблюдающих антиковидные меры

Маски и социальная дистанция на курортах редкость Фото: Михаил ПАТЛИС

В Совмине Крыма сформируют реестр организаций, не соблюдающих антиковидные меры и ограничения. Их перечень будет обнародован для ознакомления граждан с потенциальными местами заражения COVID-19.

- Есть предложение составить реестр организаций, которые неоднократно нарушают дисциплину. На сайте Минздрава их публиковать еженедельно, и исключить эти предприятия из перечня оказания мер государственной поддержки, - сообщил на штабе по предупреждению распространения коронавируса глава Крыма Сергей Аксенов. - По муниципалитетам, где представители бизнеса готовы, создать из волонтеров ДНД. Осуществлять фиксацию на телефон, что объекты общепита работают после 23.00. Один раз сказали, не остановились, значит он завтра на сайте Минздрава.

Также в качестве мер воздействия глава Крыма предложил отключать от электроэнергии объекты общепита, работающие после 23.00.

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