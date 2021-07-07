В Крыму 24 беременных проходят лечение от коронавируса

Минздрав рекомендует беременным оставаться дома Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму лечение от коронавируса проходят 24 беременных женщины. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Остапенко.

- По республике 24 госпитализированных беременных на различных сроках и с различной степенью тяжести, - уточнил он. - Трое находятся в республиканском медцентре им. Семашко и подключены к аппарату ИВЛ, пятеро проходят лечение амбулаторно.

Министр призвал беременных соблюдать все меры индивидуальной защиты и потребовать от родственников в обязательном порядке пройти вакцинацию от коронавиурса. По возможности не покидать стены дома и уходить на дистанционную форму работы до декретного отпуска.

Накануне в крымских СМИ появилась информация о гибели женщины и ее недоношенного ребенка от коронавируса. Родственники утверждают, что причиной стал ошибочный диагноз и халатное отношение медиков, упустивших сроки лечения от инфекции.

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