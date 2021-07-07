Тяжелых больных коронавирусом стало больше Фото: Архив "КП"

За последние несколько недель тяжелых больных коронавирусом в Крыму стало в 3 раза больше. Если прежде в стационарах находилось 120-140 тяжелых пациентов, то сейчас их количество составляет 349.

- Общий уровень госпитализаций вырос с 34 до 56%, - отметил министр здравоохранения Александр Остапенко. - 349 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 859 на кислородной поддержке - никогда такой цифры не было.

Ежесуточно «скорая помощь» обслуживает порядка 2 тысяч вызовов, из них половина - с подозрением на ковид.

- По сути, у нас каждые полторы минуты у нас принимаются вызовы связанные с коронавирусной инфекцией, - подчеркнул Остапенко.

В Симферополь из других регионов дополнительно прибыли 8 бригад «скорой» и 5 бригад усилили службу на Южном берегу Крыма.

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