Анализы воды под Азовским морем в Крыму будут готовы в августе

Запасов воды может оказаться не так уж много Фото: "КП" Архив

Сейчас компания-подрядчик исследует запасы и качество воды под Азовским морем. Результаты станут известны в начале августа, сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

По первым данным, которые имеются на данный момент, сложно понять всю картину ситуации. Идея получать водный ресурс, который можно использовать в повседневной жизни крымчан, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Он озвучил эту мысль на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Азовском море начали бурить скважины для добычи пресной воды. Первые результаты качества ресурса должны были получить к 1 июля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50