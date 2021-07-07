В Ялте и Керчи закончили откачивать воду от жилых домов

Крым второй раз сильно пострадал от сильных дождей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Сотрудники МЧС закончили откачивать воду с территорий жилых строений и подвальных помещений многоквартирных и частных домовладений в Ялте, Керчи и Бахчисарайском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Восстановительные работы проводят из-за сильного дождя, который спровоцировал наводнение в регионе. Рабочие уже откачали около 300 тысяч кубических метров воды на 526 объектах. Сейчас очищают от грунта, камней и песка придомовые территории и участки. Также просушивают подтопленные здания с помощью спецоборудования, после чего все продезинфицируют. К настоящему моменту эту процедуру закончили уже на 173 объектах и автомобильных дорогах общей протяженностью более 300 километров.

Ранее сообщалось, что в Крыму закончили ликвидацию последствий нескольких потопов. Курортная инфраструктура региона не пострадала.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50