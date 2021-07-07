До 2023 года в Крыму хотят выплатить компенсации всем обманутым дольщикам

В декабре 2018 года в Крыму создали группу для урегулирования проблемы жилых домов в Ялте и Алуште. Фото: "КП" Архив

Власти Крыма планируют до 2023 года решить проблему обманутых дольщиков, выплатив пострадавшим от недобросовестных застройщиков компенсации, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.

По его словам, это процедура непростая. Надо пройти несколько судебных разбирательств, чтобы признать дольщиков пострадавшими. Он отметил, что среди них более 1,5 тысяч семей, которые заплатили деньги и не получили своего жилья.

- В 2020 году благодаря главе республики, благодаря поддержке президента РФ мы смогли, не побоюсь этого слова, пробить закон, чтобы люди были признаны потерпевшими, начались выплаты по компенсации тех потерь, которые они понесли при покупке объектов, – сообщил Кабанов.

Он отметил, что в прошлом году первые компенсации выплатили на сумму 45 миллионов рублей. Свои права восстановили 33 человека. В 2021 году должны решить проблему еще 160-180 граждан.

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