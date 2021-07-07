Где в Симферополе и Севастополе 8 июля отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 июля часть Симферополя и Севастополя останется без света, потому что энергетики займутся ремонтом трансформаторов и прочего оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Камская, 5, 23, 25;
ул. Стрелковая, 96, 96а, 116, 95а;
ул. Любимая, 1-11 (нечет), 19, 25, 2-16 (чет);
ул. Куйбышева, 170;
ул. Славная, 1-15 (нечет), 2-10 (чет);
ул. Уютная, 1-5(нечет), 6-20 (чет);
ул. Камыш-бурунская, 3-39(нечет);
пер. Розовый, 2-18(чет), 3-13(нечет);
ул. Солдатская, 22-40(чет), 25-45/16(нечет);
ул. Авангардная, 35, 36-40/18(чет), 37;
ул. Гастелло, 4-38(чет);
ул. Макаренко, 26-32(чет);
ул. Молодежная, 112-156(чет), 113-159(нечет)
ул. Лизы Чайкиной, 48-100(чет), 15-59(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Михайловская 2,7;
ул. Софьи Перовской 2,10-14,18,44,46,50,62,68,1,9-в,9,13,17,45-49,53,61;
ул. Центральная усадьба 2,18,1-3,45-49;
ул. Батарейная 2-12,1
ул. Булгакова с. Широкое 56-А,56-Б,48-52,62-110,77-А,31-А,33-77
с 8.00 до 14.00
ул. Фрунзе 3;
ул. Советская 8-10,3-5
с 11.30 до 15.00
ул. Серафимовича 26;
ул. Чехова 5,6;
ул. Богданова 15,17
с 7.30 до 16.30
ул. Звездная 1,2-24(чет),19-А,7-17(нечет);
ул. Крестовского 28,28-А,28-В,32,46-Б;
ул. Северная 1-17(нечет),2-22(чет);
ул. Терлецкого 30-46(чет).
Учкуевка: ул. Бельбекская 3/2
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