Где в Симферополе и Севастополе 8 июля отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 июля часть Симферополя и Севастополя останется без света, потому что энергетики займутся ремонтом трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Камская, 5, 23, 25;

ул. Стрелковая, 96, 96а, 116, 95а;

ул. Любимая, 1-11 (нечет), 19, 25, 2-16 (чет);

ул. Куйбышева, 170;

ул. Славная, 1-15 (нечет), 2-10 (чет);

ул. Уютная, 1-5(нечет), 6-20 (чет);

ул. Камыш-бурунская, 3-39(нечет);

пер. Розовый, 2-18(чет), 3-13(нечет);

ул. Солдатская, 22-40(чет), 25-45/16(нечет);

ул. Авангардная, 35, 36-40/18(чет), 37;

ул. Гастелло, 4-38(чет);

ул. Макаренко, 26-32(чет);

ул. Молодежная, 112-156(чет), 113-159(нечет)

ул. Лизы Чайкиной, 48-100(чет), 15-59(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Михайловская 2,7;

ул. Софьи Перовской 2,10-14,18,44,46,50,62,68,1,9-в,9,13,17,45-49,53,61;

ул. Центральная усадьба 2,18,1-3,45-49;

ул. Батарейная 2-12,1

ул. Булгакова с. Широкое 56-А,56-Б,48-52,62-110,77-А,31-А,33-77

с 8.00 до 14.00

ул. Фрунзе 3;

ул. Советская 8-10,3-5

с 11.30 до 15.00

ул. Серафимовича 26;

ул. Чехова 5,6;

ул. Богданова 15,17

с 7.30 до 16.30

ул. Звездная 1,2-24(чет),19-А,7-17(нечет);

ул. Крестовского 28,28-А,28-В,32,46-Б;

ул. Северная 1-17(нечет),2-22(чет);

ул. Терлецкого 30-46(чет).

Учкуевка: ул. Бельбекская 3/2

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